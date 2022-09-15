Российские ученые создали антибактериальный гель на основе белка сыворотки

Наиболее популярное решение для получения аналогичных медицинских гидрогелей — гиалуроновая и полимолочная кислоты, гели на их основе являются сравнительно дорогостоящими, имеют сложности с загрузкой лекарственного препарата и могут вызывать ряд побочных эффектов, обратили внимание ученые. Нынешний препарат на базе белка не только экономически выгоднее за счет дешевизны сырья, но и лучше воспринимается живыми тканями.
Полученный гидрогель с антибиотиком — практически безвредное средство для клеток организма, так как оно уничтожает бактерии, не имея отрицательного воздействия на сами ткани. Более того, обратили внимание в Саратовском государственном университете (СГУ), токсичное воздействие гидрогелей БМС, содержащих цефазолин, ниже, чем у этого антибиотика без белковой субстанции.
«Мы получаем белок в виде сухого порошка, разводим в воде в соотношении 40/60. И добавляем антибиотик, благодаря чему не происходит никаких потерь препарата в процессе приготовления. Затем раствор нагревается до нужной температуры, и получается твердый гидрогель устойчивой формы», — рассказала младший научный сотрудник лаборатории «Дистанционно управляемые системы для тераностики» Валентина Пластун.
Исследователь подчеркнула, что основное назначение гидрогеля — обеззараживание зон инвазивного вмешательства в послеоперационный период. Полученная субстанция на протяжении 48 часов стабильно выделяет достаточное количество цефазолина, чтобы полностью подавить развитие микроорганизмов на конкретном участке тела.
Вместе с этим направлением в СГУ рассматривают возможность использования средства в области реконструктивной косметологии.
«Одно из свойств нашего материала в том, что он затвердевает в любой нужной форме и остается твердым более двух месяцев, поэтому может послужить временной заменой утраченных тканей. Это нужно, чтобы не было деформаций вокруг поврежденного участка и заживление протекало легче. Потенциально временное вживление нашего средства может помочь избежать образования массивных рубцов», — продолжила Пластун.
После завершения активного воздействия антибиотика интегрированный фрагмент продолжает выполнять формообразующую функцию, то есть снижает вероятность образования косметического дефекта при заживлении мягких тканей и хрящей.
В пресс-службе обратили внимание, что молочный сывороточный белок — побочный продукт сыроварения, его получение не требует отдельных затрат. Поэтому основа из БМС может стать востребованной для изготовления имплантов, специальных покрытий, элементов медицинской и косметологической продукций благодаря возможности вторичного производства, снижающего себестоимость конечного продукта.
На данный момент разработка находится на этапе предварительных исследований, специалисты вуза продолжают изучать полученную субстанцию с использованием микроорганизмов и клеточных культур.
Работа является частью поддержанного Российским научным фондом (#21−75−10042) научного проекта по борьбе социально значимыми заболеваниями, в том числе бактериальными, дополнили в пресс-службе СГУ.