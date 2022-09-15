Российские биофизики разработали новый метод диагностики рака с помощью «пузырьков»

Исследование везикул необходимо для диагностики и лечения разных заболеваний, включая онкологические. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МФТИ.
Везикулы, выделяемые нездоровыми клетками, могут содержать ряд молекул-биомаркеров заболевания, что позволяет диагностировать его, а также контролировать эффективность лечения. В зависимости от того, какие нуклеиновые кислоты (например мРНК или ДНК) или белки находятся внутри или на поверхности везикул, делается заключение о перспективах для больного. Чтобы отделять везикулы от других компонентов, содержащихся в биологических жидкостях, исследователи разработали специальное фильтрационное устройство.
«Мы совместно с компанией “Простагност” разработали девайс для выделения везикул. Идея в том, что разделение происходит в толще мембраны при определенной конструкции пор. В отличие от традиционной фильтрации, мы улавливаем продукт внутри фильтра и извлекаем его обратным потоком. Новая технология позволяет из крови, плазмы, мочи, то есть практически любых биологических жидкостей, эффективно выделять внеклеточные везикулы разных размеров. Для этого требуются обычная лабораторная центрифуга, определенные мембраны и пробирки, вполне доступные для любой клинической лаборатории РФ», — рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории разработки инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий МФТИ и лаборатории биофотоники Сколтеха, ведущий разработчик технологии Василий Чернышев.
«Мы предложили уникальную отечественную технологию, которая может стать рутинной для традиционной онкологической практики», — добавил заведующий лабораторией разработки инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий МФТИ Сергей Леонов.