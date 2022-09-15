Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке

Несмотря на наступившие холода, фламинго продолжают жить на Большом пруду и чувствуют себя комфортно. Переезд во внутренние помещения осуществится позже. Пока зоологи хотят, чтобы птенцы окрепли к зиме и побыли подольше на солнце.
На данный момент детеныши имеют серое оперение и мало похожи на своих родителей. Розовый пигмент проявится только через несколько месяцев.
Из-за особенностей гнездования процесс рождения фламинго проходит непросто. Дело в том, что между птицами часто происходят конфликты, которые могут привести к потере яйца. Чтобы этого избежать, специалисты кладут в гнезда муляжи, а настоящие яйца перемещают в инкубатор, передает официальный сайт мэра Москвы.