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10:53 (мск), источник: Вечерняя Москва

Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке

Этим летом в Московском зоопарке вылупились птенцы красных и розовых фламинго. Сегодня горожане могут увидеть трех детенышей этих птиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 15 сентября..

Источник: пресс-служба Московского зоопарка

Несмотря на наступившие холода, фламинго продолжают жить на Большом пруду и чувствуют себя комфортно. Переезд во внутренние помещения осуществится позже. Пока зоологи хотят, чтобы птенцы окрепли к зиме и побыли подольше на солнце.

На данный момент детеныши имеют серое оперение и мало похожи на своих родителей. Розовый пигмент проявится только через несколько месяцев.

Из-за особенностей гнездования процесс рождения фламинго проходит непросто. Дело в том, что между птицами часто происходят конфликты, которые могут привести к потере яйца. Чтобы этого избежать, специалисты кладут в гнезда муляжи, а настоящие яйца перемещают в инкубатор, передает официальный сайт мэра Москвы.

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