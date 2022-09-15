16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
На затонувшем в Китае корабле XIX века нашли более 600 артефактов
Ученые подчеркнули, что когда корабль будет полностью раскопан, появятся новые предметы для исследования.
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Специалисты обнаружили в реке Янцзы затонувший корабль, датируемый эпохой династии Цин (1644−1911), точнее — временем правления императора Тунчжи (1861−1875). Global Times сообщает, что его длина составляет 38,5 метров, ширина — 7,8 метров, а на борту находится 31 каюта.
Специалисты отмечают, что это самое хорошо сохранившееся судно, пережившее кораблекрушение.
Найденные на борту реликвии свидетельствует о постоянном культурном обмене между Китаем и Западными странами.
С места старинного кораблекрушения подняли более 600 артефактов, в частности — редкую фарфоровую посуду с зеленой глазурью. Ученые полагают, что в свое время Шанхай был открытым портом, откуда начинался исторический Морской Шелковый путь.
Недавно стало известно, что Китай десятилетиями хранил в тайне обнаруженный фрегат XII века. Находка привела к появлению музея подводной археологии в Китае.
Олеся Маевская