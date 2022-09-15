18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование показало, как прозрачные ракообразные скрываются от хищников
Глаза — это единственное, что выдает их в темных водах.
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Cystisoma — креветкоподобный ракообразный бокоплав с непигментированным телом. Лишь глаза, заполняющие все пространство головы, могут выдать его местоположение: в воде членистоногое становится прозрачным. The Guardian сообщает, что недавнее исследование ученых из Смитсоновского института показало, каким образом ракообразное скрывается от хищников.
Глаза особенно трудно спрятать, поскольку на сетчатку глаза хищники обратят внимание как в тусклом сумеречном освещении, так и в лучах своих биолюминесцентных фар. Пигментный эпителий сетчатки поглощает свет и рассеивает его, что позволяет сохранить контрастность и четкость изображения, которые критически важны для всех глубоководных обитателей.
Cystisoma уникальным образом маскирует свои глаза. По словам исследователей, ракообразное концентрирует пигменты на небольшой площади: оно распределяет сетчатку по тонкому слою крошечных красноватых точек, которые слишком малы, чтобы их можно было заметить.
Бокоплавы так хорошо справляются с маскировкой, что в сезон спаривания им приходится серьезно постараться, чтобы найти партнера. Они распространяют в воде особые химические вещества, чтобы унюхать друг друга: антенны на головах самцов в данном случае выступают в роли локаторов.
Недавно мы писали о том, что группа ученых Тель-Авивского университета выяснила, почему глубоководные кораллы светятся в темноте.
Олеся Маевская