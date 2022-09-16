Количество банкоматов в РФ рекордно сократилось с 2016 года

Это наиболее резкое сокращение с начала 2016 года. Тогда за I квартал численность парка устройств самообслуживания снизилось на 8,5 тыс. до 205 тыс. В другие периоды в этом промежутке показатель варьировался в среднем на 1−3 тыс. машин за квартал — динамика была то положительной, то отрицательной.
Кредитные организации управляют своей банкоматной сетью с учетом издержек на ее поддержание, а также развития безналичных операций, заявили «Известиям» в ЦБ. В Банке России отметили, что тенденция к сокращению парка АТМ наблюдается на протяжении последних восьми лет. Это связано с популяризацией безналичных операций, а также развитием дистанционных каналов обслуживания клиентов, в том числе мобильных приложений, полагают в регуляторе.
Порядка двух третей АТМ, которые используются в кредитных организациях, приходятся на модели западных производителей, которые ушли с нашего рынка, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, сейчас эти машины работают исправно, хотя банки сталкиваются с трудностями при обновлении ПО (например, для приема новых 100-рублевых купюр). Впрочем, на рынке считают, что в течение одного-двух кварталов устройства самообслуживания удастся перепрограммировать.
«Известия» направили запрос в крупнейшие российские кредитные организации об изменении их парка банкоматов.
В большинстве из них заявили, что число АТМ с начала 2022 года не изменилось. В РСХБ, ПСБ, крымском РНКБ и Новикомбанке даже сообщили об увеличении числа устройств самообслуживания в своих сетях. Хотя игроки сектора рассказали, что в целом банкоматов достаточно для обеспечения потребностей клиентов, в Новикомбанке подчеркнули: на рынке есть дефицит всех устройств европейского и американского производства (Wincor, NCR).
В связи с этим кредитные организации расширяют работу с восточными партнерами. Устройствами самообслуживания из Китая, а также из Южной Кореи интересуются в ВТБ, Ак Барс Банке, МКБ, «Хоум Кредите», Новикомбанке, сообщили их представители. Также на рынке готовы изучить возможность внедрения АТМ национального производства. Российское устройство ожидается в 2023-м, уточнили в Почта Банке.