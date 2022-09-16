Дорожным знакам добавят запретов

Федеральное дорожное агентство проводит тендер на сумму 18,3 млн руб. по обновлению«52289−2019» «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Этот стандарт обязателен для применения организаторами движения и дорожными службами (это закреплено распоряжением правительства РФ). На нормы ГОСТа ориентируется также ГИБДД при проверках.
Последняя редакция стандарта, как сообщал «Ъ», вступила в силу 1 апреля 2020 года. Тогда в практику были введены разметка-вафельница, таблички для обозначения мест зарядки электромобилей, синяя разметка для зон платной парковки и многое другое. Сразу после этого в Минтранс, подведомственный ему институт РосдорНИИ и Росавтодор начали поступать предложения по улучшению ГОСТа, рассказали «Ъ» в Федеральном дорожном агентстве. В основном они касались оптимизации применения знаков, установки ограждений, уточнения правил применения разметки и условий установки светофоров. На вопрос «Ъ», какие из этих предложений могут войти в обновленный стандарт, в ведомстве ответили: решение примет победитель объявленного конкурса и профильный технический комитет Росстандарта.
В ТЗ к тендеру говорится о планах внедрять «передовые и прогрессивные подходы к организации движения», которые должны способствовать повышению безопасности движения и пропускной способности дорог.
Речь идет о различных ресурсо- и энергосберегающих технологиях. Упомянуто также о «потребностях» крупных городов «в организационных и ограничительных мерах для движения транспортных средств и пешеходов», введение которых с помощью существующих знаков и разметки невозможно, но о чем конкретно идет речь, не ясно. В техзадании говорится, что в РосдорНИИ обращались в том числе московские власти.
Опрошенные «Ъ» эксперты в целом поддержали идею Росавтодора по обновлению стандарта. Менять нужно и другие стандарты, регламентирующие применение знаков, разметки и светофоров, говорит член общественного совета при подмосковном минтрансе Андрей Мухортиков. «Ряд дорожных условий требует отдельных знаков, — рассказывает он.— Например, есть дорога, которая сначала имеет асфальтовое покрытие, а потом грунтовое: водителя надо об этом предупредить, но указателя для этого нет, его можно позаимствовать из ПДД Белоруссии».
В качестве другого примера эксперт приводит сложные перекрестки, где не хватает стрел в разметке, указывающих на направление движения «левее» и «правее», а не только направо, налево и прямо.
«Корректировать стандарты, разумеется, надо в увязке с ПДД, которые также давно нуждаются в изменении», — подчеркивает господин Мухортиков.
Существует масса противоречий между ГОСТом и ПДД, но менять нужно именно правила, считает специалист дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Санкт-Петербурга Дмитрий Попов.
«К примеру, в стандарте описывается одна разметка для диагональных пешеходных переходов, а в правилах совершенно другая, — поясняет он.— Синяя разметка для обозначения платных машино-мест в стандарте есть, в ПДД — отсутствует». Или, рассказывает эксперт, взять знак «Остановка запрещена»: зона его действия по ГОСТу должна прекращаться после установки знака «Парковка», но в ПДД этого уточнения нет. В результате ГИБДД эвакуирует машины водителей, оставивших машины в парковочных карманах.
Ранее Санкт-Петербург направлял в РосдорНИИ идеи по организации однофазного регулирования на перекрестках, когда машина поворачивает направо одновременно с пешеходом, который в этот момент переходит дорогу.
Сейчас это разрешено только на небольших перекрестках с малой интенсивностью движения. Санкт-Петербург хочет снять ограничение, но РосдорНИИ выступает против («Ъ» рассказывал об этом в декабре 2021 года). Дмитрий Попов говорит, что ДОДД по-прежнему настаивает на изменении стандарта в этой части.
Требования к знакам, разметке и светофорам нужно оставить в стандарте, а правила применения закрепить приказом Минтранса или постановлением правительства, считает сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин. «Это позволит их править оперативно, в случае если, к примеру, меняются условия дорожного движения, что происходит регулярно, — рассказывает он.— Сегодня сделать это быстро невозможно, слишком уж сложная процедура по изменению стандартов. Возможно, что часть полномочий по установлению правил применения знаков, разметки и светофоров можно было бы отдать регионам и применять их с учетом местной специфики».
Компания, которой доверят писать новый ГОСТ, определится в начале октября. Плановая дата завершения работ по обновлению документа — 2024 год, рассказали «Ъ» в Росавтодоре, предположительный срок вступления в силу — не ранее середины 2025 года.