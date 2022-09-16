12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли механизм, замедляющий старение
Он же в долгосрочной перспективе поможет справляться с тяжелыми заболеваниями и инфекциями.
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Международная команда ученых из Великобритании, Италии, Китая и Америки определила новый механизм, который замедляет и может даже предотвратить естественное старение иммунных клеток. В статье, опубликованной в журнале Nature Cell Biology, исследователи пишут, что новые данные помогут людям не только жить здоровее и дольше, но и помогут справиться с серьезными заболеваниями, например, раком и деменцией.
Доктор Алессио Ланна, профессор университетского колледжа Лондона, поясняет: «Иммунные клетки постоянно находятся в состоянии повышенной готовности для борьбы с патогенами. Чтобы оставаться эффективными, они должны сохраняться в организме десятилетиями, но это невозможно. В этом исследовании мы стремились выяснить, какие существуют механизмы, обеспечивающие долголетие клеткам иммунной системы, известным как Т-клетки, при инициации иммунного ответа против антигена — чужеродного и потенциально опасного вещества».
На концах «хвостиков» хромосом находятся теломеры — защитные «колпачки», определяющие последовательность ДНК. Она в свою очередь защищает кодирующие области хромосом, предотвращает их повреждение и действует как биологические часы, контролирующие количество репликаций (делений клетки). В Т-клетках со временем теломеры стираются до критического размера: именно тогда клетка перестает делиться и вступает в процесс старения. Иммунная система постепенно разрушается или остается в статичном, дисфункциональном состоянии.
В ходе исследований группа ученых инициировала реакцию Т-лимфоцитов на микроба и неожиданно обнаружила перенос теломер между двумя типами лейкоцитов во внеклеточных везикулах (маленьких частицах, облегчающих межклеточную связь). Антигенпрезентирующая клетка (АРС) становится своеобразным донором теломер для Т-клеток, что увеличивает срок их работы, укрепляет и их в долгосрочной перспективе защищает организм от летальной инфекции.
Перенос удлиняет некоторые теломеры примерно в 30 раз, чего не может сделать теломераза — это единственный ДНК-синтезирующий фермент, который отвечает за поддержание теломер в стволовых клетках и клетках иммунной системы. Однако он не выполняет эту функцию в других клетках, что приводит к истощению теломер.
Ученые установили, что внеклеточные везикулы «омолаживают» иммунную систему как у мышей, так и у людей. Препараты, созданные на основе этого метода, можно вводить отдельно или в сочетании с вакциной, что улучшит иммунную защиту. Благодаря этому в ревакцинации не будет необходимости.
Недавно ученые из Абердинского университета начали изучать иммунную систему акул, чтобы в будущем создать новые лекарства для борьбы с раком и ревматоидным артритом.
Олеся Маевская