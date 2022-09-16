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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые открыли вид рептилий, которые жили 150 миллионов лет назад

150 миллионов лет назад они жили бок о бок со стегозаврами, аллозаврами и диплодоками.

Ученые под руководством сотрудников Смитсоновского института (США) обнаружили вымерший вид ящероподобных рептилий, принадлежащих к семейству клинозубых, к которым же относятся и современные новозеландские туатары. На данный момент эти рептилии — единственные представители отряда клювоголовых.

Открытие было сделано благодаря хорошо сохранившемуся скелету, найденному в богатой на окаменелости динозавров формации Моррисон на севере Вайоминга. Новый вид назвали Opisthiamimus gregori.

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Анализ показал, что эти рептилии населяли территории современной Северной Америки в юрский период (около 150 миллионов лет назад). Длина Opisthiamimus gregori составляла 16 сантиметров, они питались насекомыми и мелкими беспозвоночными и соседствовали со стегозаврами, аллозаврами и диплодоками.

«Несмотря на то, что туатара выглядит как простая ящерица, он олицетворяет целую эволюционную эпопею, насчитывающую более 200 миллионов лет», — прокомментировал открытие один из соавторов статьи, куратор Национального музея естественной истории Мэтью Т. Каррано.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Systematic Palaeontology. Дальнейшее изучение находки поможет прояснить, почему древний вид клювоголовых вымер, уступив свое место в экосистемах ящерицам.

Недавно ученые нашли окаменелости хищной рептилии, которой более 60 миллионов лет — дальней родственницы современных игуан и варанов.

Олеся Маевская

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