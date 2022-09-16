17:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли ископаемое сердце, которому 380 миллионов лет
Его обладатель является наиболее полно сохранившимся из когда-либо найденных древних позвоночных.
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Международная группа ученых из Австралии, Швеции и Франции обнаружила и изучила окаменелость артродира — панцирной рыбы возрастом 380 миллионов лет. Больше всего исследователей заинтересовало прекрасно сохранившееся минерализированное сердце, самое древнее, обнаруженное палеонтологами за всю историю. Ученым редко удается найти древние мягкие ткани и органы — они разлагаются до окаменения.
Уникальная находка была сделана в Западной Австралии, в формации Гог. Именно там в период между 419,2 и 358,9 миллионами лет назад располагался кишащий жизнью морской риф. Кроме сердца у рыбы сохранились отпечатки кишечника и печени, структура и положение которых немногим отличались от современных хрящевых рыб, например, акул. Исследователи отсканировали окаменелость и построили 3d-модель артродира, не разрушая известняковую глыбу, в которую та была заключена.
Выяснилось, что s-образное сердце найденной артродиры находилось за жабрами и состояло из двух камер разного размера, а печень была огромной и, вероятно, содержала большое количество жира, позволяя тяжелой рыбе оставаться на плаву. Интересно то, что эволюция артродиров проходила отдельно от развития костных рыб: первые дышали исключительно жабрами, в то время как вторые использовали как жабры, так и легкие.
Гоговский артродир на сегодняшний день является наиболее полно сохранившимся из древних позвоночных. Это позволяет отследить, как развивались системы внутренних органов у древнейших рыб, которые в конечном итоге стали предками всех современных позвоночных, включая млекопитающих и человека. Исследование опубликовано в журнале Science.
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Олеся Маевская