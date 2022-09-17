В России выявили 58 305 новых заболевших COVID-19

16 сентября были данные о 59 035 заболевших COVID-19 — это максимальное с 8 марта число зараженных новой инфекцией. 15 сентября количество инфицированных составило 56 126. 10 сентября также стало известно, что общее число перенесших коронавирусную инфекцию в России превысило 20 миллионов.
По обновленным данным на 17 сентября, наибольшее число заражений выявили в Москве (7077), Санкт-Петербурге (4152) и Московской области (2371). Меньше всего — в Еврейской автономной области (69), Магаданской области (61), на Алтае (48), Ненецком автономном округе (26) и Чукотском автономном округе (14).
В оперштабе сообщили, что за последние 24 часа число госпитализаций составило 4216. За этот же период 49 962 человека выздоровели и были выписаны из больниц. За время пандемии вылечились от инфекции 19 344 838 россиян. Умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 107 пациентов. В стране за все время борьбы с COVID-19 было зафиксировано всего 385 944 летальных исхода.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что мир близок к окончанию пандемии COVID-19. Уточнялось, что с 5 по 11 сентября фиксировалось самое низкое число смертей инфицированных пациентов с марта 2020 года.