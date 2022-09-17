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13:10 (мск), источник: ТАСС

Умер создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР, создатель серии фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», режиссер Игорь Масленников умер на 91-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Союзе кинематографистов РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Игорь Масленников скончался, нам позвонила утром его дочь», — сказал собеседник агентства. По его словам, похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил режиссер.

Игорь Масленников — кинорежиссер, сценарист, лауреат Государственной премии РФ. Родился 26 октября 1931 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1954-м закончил факультет журналистики ЛГУ (ныне СПбГУ). Кино стал снимать в конце 1960-х. Среди самых известных фильмов Масленникова — «Гонщики», «Ярославна, королева Франции», кинокартина «Зимняя вишня» и ее продолжения, ленты о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне и другие. В 2009 году вышел последний фильм Масленникова «Банкрот» по пьесе Александра Островского «Свои люди — сочтемся».

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