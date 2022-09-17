На юго-западе Китая найдена самая ранняя окаменелость гиббонаНаходка поможет найти недостающее звено в истории эволюции человекообразных обезьян
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
7Последнее суперлуние 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
17:29 (мск), источник: Газета.Ру

Галкин отреагировал на включение в список иноагентов

Юморист Максим Галкин отреагировал на включение в список иноагентов, заявив на опубликованном в соцсетях видео, что не занимается политической деятельностью, «не продает свои мысли» и «не покупает чужие».

Источник: РИА "Новости"

По словам Галкина, он уже 28 лет выступает в юмористическом жанре, а также с политической сатирой и не занимается политикой.

Он заметил, что последний раз получал деньги с Украины больше 10 лет назад, когда последний раз выступал в стране.

«Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — подчеркнул юморист. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что «приличные люди» не платят за искренность и честность.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста Максима Галкина. В документе указано, что Галкин был внесен в список 16 сентября за «осуществление политической деятельности».

Ранее Екатерина Мизулина заявила, что Галкин сам виноват в получении статуса иноагента.

Андрей Морозов

Во время загрузки произошла ошибка.
 10-летняя девочка пырнула сверстника канцелярским ножом на детской площадке
Директор Нарцисса ответил на слухи о захоронении пустого гроба артиста
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта