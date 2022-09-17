Галкин отреагировал на включение в список иноагентов

По словам Галкина, он уже 28 лет выступает в юмористическом жанре, а также с политической сатирой и не занимается политикой.
Он заметил, что последний раз получал деньги с Украины больше 10 лет назад, когда последний раз выступал в стране.
«Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — подчеркнул юморист. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что «приличные люди» не платят за искренность и честность.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции России внесло в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, артиста Максима Галкина. В документе указано, что Галкин был внесен в список 16 сентября за «осуществление политической деятельности».
Ранее Екатерина Мизулина заявила, что Галкин сам виноват в получении статуса иноагента.