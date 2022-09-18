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10:31 (мск), источник: © РИА Новости

Делегация НАСА прибыла на Байконур

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Делегация НАСА прибыла на космодром Байконур перед первым за полтора года полетом американского астронавта на российском корабле, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе «Роскосмоса».

Источник: Роскосмос

«Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полёту на корабле “Союз” — это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 18 сентября участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс.

Первый старт в рамках соглашения «Роскосмоса» и НАСА о перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов состоится 21 сентября.

Ракета «Союз-2.1а» запустит к Международной космической станции корабль «Союз МС-22», в экипаж которого вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.

Третьего октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon. На нем на МКС отправятся астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина.

Пока соглашение предусматривает еще по два полета российских и американских кораблей с международными экипажами в 2023 и 2024 годах.

Через несколько дней после стыковки «Союза МС-22» со станцией на Землю вернется экипаж предыдущего корабля «Союз МС-21» — трое россиян Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, работающие на МКС с 18 марта 2022 года.

Предыдущий раз полет американца на «Союзе» состоялся 9 апреля 2021 года. Тогда в состав экипажа «Союза МС-18» вошёл астронавт НАСА Марк Ванде Хай.

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