Делегация НАСА прибыла на Байконур

«Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полёту на корабле “Союз” — это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 18 сентября участники делегации присутствовали на вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс.
Ракета «Союз-2.1а» запустит к Международной космической станции корабль «Союз МС-22», в экипаж которого вошли российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американец Фрэнк Рубио.
Третьего октября ожидается полет к станции американского корабля Crew Dragon. На нем на МКС отправятся астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката и россиянка Анна Кикина.
Через несколько дней после стыковки «Союза МС-22» со станцией на Землю вернется экипаж предыдущего корабля «Союз МС-21» — трое россиян Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, работающие на МКС с 18 марта 2022 года.
Предыдущий раз полет американца на «Союзе» состоялся 9 апреля 2021 года. Тогда в состав экипажа «Союза МС-18» вошёл астронавт НАСА Марк Ванде Хай.