15:55 (мск), источник: © РИА Новости
Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Минюст включил Галкина* в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября. Ведомство указывает, что страна финансирования деятельности — Украина, а также упоминается «осуществление политической деятельности».
«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», — написала Пугачева в соцсетях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.