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15:55 (мск), источник: © РИА Новости

Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева попросила Минюст РФ признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным*.

Источник: © РИА Новости

Минюст включил Галкина* в реестр физлиц-иноагентов 16 сентября. Ведомство указывает, что страна финансирования деятельности — Украина, а также упоминается «осуществление политической деятельности».

«Обращение в Минюст РФ. Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем», — написала Пугачева в соцсетях.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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