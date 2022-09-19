В образовательную платформу «Сферум» интегрируют электронные дневники и журналы

«Сферум» ведет работу по обеспечению интеграции платформы с электронными журналами и дневниками, которая позволит оперативно переключаться между ключевыми образовательными сервисами, находясь в едином закрытом контуре. Такая интеграция даст возможность дополнительно идентифицировать аккаунты и связать их с учетной записью ЕСИА, в том числе для детей до 14 лет", — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что «Сферум» также предоставит доступ к библиотеке верифицированного образовательного контента «Моя школа», где есть материалы по всем предметам с первого по 11 класс.
«Мы очень надеемся, что педагоги, школьники и их родители по достоинству оценят те масштабные обновления, которые мы подготовили к новому учебному году, и поделятся с нами обратной связью, чтобы мы вместе смогли сделать “Сферум” еще удобнее», — заявил генеральный директор ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов, чьи слова привели в пресс-службе.
«Сферум» запущен в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится в 15 регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года. Разработчик платформы — совместное предприятие VK и «Ростелекома» ООО «Цифровое образование». Со следующего года эксперимент будет расширен на все регионы РФ. В 2023 году платформа войдет в состав ФГИС «Моя школа».