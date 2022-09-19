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13:47 (мск), источник: ТАСС

В образовательную платформу «Сферум» интегрируют электронные дневники и журналы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Электронные дневники и журналы будут интегрированы с информационно-коммуникационной образовательной платформой «Сферум». Это позволит быстро переключаться между разными сервисами, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе платформы.

Источник: Пресс-служба Минпросвещения России

«Сферум» ведет работу по обеспечению интеграции платформы с электронными журналами и дневниками, которая позволит оперативно переключаться между ключевыми образовательными сервисами, находясь в едином закрытом контуре. Такая интеграция даст возможность дополнительно идентифицировать аккаунты и связать их с учетной записью ЕСИА, в том числе для детей до 14 лет", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что «Сферум» также предоставит доступ к библиотеке верифицированного образовательного контента «Моя школа», где есть материалы по всем предметам с первого по 11 класс.

Среди других уже внедренных обновлений — улучшенное качество звука и видео в звонках и трансляциях, функция хранения и пересылки больших файлов, перевод голосовых сообщений в текст без ограничений, доступность учебного профиля в VK-мессенджере, фильтрация ненормативной лексики в чатах и так далее.

«Мы очень надеемся, что педагоги, школьники и их родители по достоинству оценят те масштабные обновления, которые мы подготовили к новому учебному году, и поделятся с нами обратной связью, чтобы мы вместе смогли сделать “Сферум” еще удобнее», — заявил генеральный директор ООО «Цифровое образование» Рубен Акопов, чьи слова привели в пресс-службе.

«Сферум» запущен в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится в 15 регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года. Разработчик платформы — совместное предприятие VK и «Ростелекома» ООО «Цифровое образование». Со следующего года эксперимент будет расширен на все регионы РФ. В 2023 году платформа войдет в состав ФГИС «Моя школа».

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