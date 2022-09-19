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10:59 (мск), источник: Ведомости

Участвующим в СВО студентам предложили давать академический отпуск

Фракция «Единая Россия» предложила включить документы, подтверждающие участие студента в спецоперации на Украине, в перечень оснований для предоставления ему академического отпуска, заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Спецоперация на Украине

По его словам, в военной операции на Украине участвуют студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. При этого с весны текущего года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме.

«Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой», — цитирует Метелева пресс-служба ЕР.

В конце августа депутаты внесли в Госдуму законопроект «о дополнительных мерах поддержки лиц, получивших инвалидность вследствие полученных ранений во время участия в боевых действиях». Поправки в ст. 31 закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» предусматривают введение льгот для шести новых категорий граждан, в том числе для инвалидов боевых действий (к ним уже приравняли участников специальной военной операции (СВО) на Украине).

Социальное обслуживание подразумевает бесплатную помощь в стационарах и на дому, а также постоянную, периодическую или разовую помощь, в том числе в приготовлении пищи, ремонте и уборке помещений, медицинскую помощь, психологическое консультирование, поддержку при трудоустройстве, получении образования и юридических услуг и др.

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Спецоперация на Украине
Участвующим в СВО студентам предложили давать академотпуск
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