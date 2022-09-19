Участвующим в СВО студентам предложили давать академический отпуск

По его словам, в военной операции на Украине участвуют студенты, которым предстоит государственная итоговая аттестация. При этого с весны текущего года предоставление академических отпусков военнослужащим приостановлено, что ограничивает их в правах на получение профессионального и высшего образования в заочной форме.
«Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращении домой», — цитирует Метелева пресс-служба ЕР.
В конце августа депутаты внесли в Госдуму законопроект «о дополнительных мерах поддержки лиц, получивших инвалидность вследствие полученных ранений во время участия в боевых действиях». Поправки в ст. 31 закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» предусматривают введение льгот для шести новых категорий граждан, в том числе для инвалидов боевых действий (к ним уже приравняли участников специальной военной операции (СВО) на Украине).
Социальное обслуживание подразумевает бесплатную помощь в стационарах и на дому, а также постоянную, периодическую или разовую помощь, в том числе в приготовлении пищи, ремонте и уборке помещений, медицинскую помощь, психологическое консультирование, поддержку при трудоустройстве, получении образования и юридических услуг и др.