Президент РАН Сергеев объяснил, почему отказался участвовать в выборах на новый срок

«Данная предвыборная кампания проходит в беспрецедентных условиях. Многие члены Российской академии наук подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции. Такого еще никогда не было, по крайней мере в новейшей истории РАН. В этих сложных условиях я благодарю поддерживающих меня членов Российской академии наук. Я уверен, что их большинство в этом зале, однако, события последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение. Я не призываю поддерживающих меня коллег отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов. Я призываю всех вас принять решение в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями. Спасибо за понимание», — произнес он.