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18:28 (мск), источник: Газета.Ру

Президент РАН Сергеев объяснил, почему отказался участвовать в выборах на новый срок

Президент РАН Сергеев рассказал, почему снял свою кандидатуру с выборов на пост президента РАН. Заявление он сделал во время Общего собрания членов РАН в связи с выборами нового президента Академии.

Источник: РАН

«Данная предвыборная кампания проходит в беспрецедентных условиях. Многие члены Российской академии наук подвергаются психологическому и даже внешнему административному давлению, особенно после публичного заявления своей позиции. Такого еще никогда не было, по крайней мере в новейшей истории РАН. В этих сложных условиях я благодарю поддерживающих меня членов Российской академии наук. Я уверен, что их большинство в этом зале, однако, события последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента РАН. Это вынужденное решение. Я не призываю поддерживающих меня коллег отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов. Я призываю всех вас принять решение в соответствии с нашими общими академическими традициями и ценностями. Спасибо за понимание», — произнес он.

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