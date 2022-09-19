16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Залив в Эквадоре очистят «плавучими островами»
Это поможет справиться с загрязняющими веществами и бактериями.
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В заливе Гуаякиль, одном из самых густонаселенных мест в Эквадоре, проживает около 2,8 миллионов человек. Многие из них живут в нищете и используют все доступные природные ресурсы себе во благо, из-за чего десятилетиями в реку Гуаяс сливаются и выбрасываются мусор и экскременты.
Правительство страны пыталось решить эту проблему, но, несмотря на инвестиции и усилия волонтеров, ситуация почти не изменилась. На помощь Гуаяс пришли экологи: они решили запустить биоразлагаемые «плавучие острова» с живым грузом на борту, пишет Phys.org.
На десяти деревянных платформах, связанных веревкой из банановой кожуры, размещено более 200 саженцев красного мангрового дерева. По замыслу экологов, через четыре месяца саженцы образуют первичные заросли, а чуть позже окрепшие мангровые деревья будут поглощать загрязняющие вещества и очистят воды Гуаякиля.
Также саженцы помогут бороться с вредоносными бактериями, которые кишат в водах залива. Экологи планируют отслеживать уровень вредных веществ в воде. Очищению Гуаяс также поспособствует использование новых очистных сооружений.
Недавно мы писали о том, что за последние пять лет житель США в одиночку очистил мангровые леса от 10 тонн мусора.
Олеся Маевская