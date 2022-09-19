17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: нетворкинг способствует карьерному росту
Это показали данные 20 миллионов соискателей.
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Ученые Стэнфордского университета, Массачусетского технологического института, Гарвардской школы бизнеса и сотрудников американской социальной сети для поиска и установления деловых контактов опубликовали статью в журнале Science о лучших способах поиска работы. Оказалось, что самым лучшим и богатым ресурсом для соискателя являются старые друзья или знакомые знакомых.
Более того, самые слабые связи предоставляют больше всего возможностей. Используя алгоритм социальной сети, которая предлагает соискателям вакансии и профили друзей их друзей, ученые случайным образом предложили более чем 20 миллионам пользователей платформы несколько новых профилей.
Выяснилось, что люди, чьи профессиональные интересы совпадали, быстрее находили общий язык и больше общались.
С другой стороны, пользователи из разных сфер, которые добавили друг друга в друзья, переписывались и реагировали на посты друг друга реже. Однако многие участники второй категории впоследствии чаще отзывались на вакансии в новой области.
Исследователи сделали вывод о том, что новые знакомства со специалистом с непонятной или незнакомой пользователю должностью открывает новые карьерные перспективы. Также они заявили, что «умеренно слабые связи» (общение с малознакомым человеком, с которым у вас около 10 общих друзей) в два раза увеличивают шансы на поиск новой работы. Лучше всего это показали данные соискателей в сфере IT.
Олеся Маевская