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18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

На острове Тюлений нашли белого морского котика

Альбинос прекрасно себя чувствовал и резвился вместе с другими тюленями.

В телеграм-канале сахалинского туристско-информационного центра «GoSakhalin» появилось видео фотографа-документалиста Сергея Любаченко с белым морским котиком. Есть мнение, что этот же альбинос несколько лет назад попал в объектив камеры ученого-биолога Владимира Бурканова.

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Специалисты считают, что из-за необычного внешнего вида совместное проживание с другими морскими котиками может доставлять ему трудности.

Ученые отметили, что шансы на рождение таких альбиносов в природе составляют 1 к 100 000.

Недавно мы писали, как в Новой Зеландии тюлень пробрался в дом через дверцу для кошки. Никто, кроме домашнего питомца, не пострадал.

Олеся Маевская

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