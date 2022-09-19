18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
На острове Тюлений нашли белого морского котика
Альбинос прекрасно себя чувствовал и резвился вместе с другими тюленями.
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В телеграм-канале сахалинского туристско-информационного центра «GoSakhalin» появилось видео фотографа-документалиста Сергея Любаченко с белым морским котиком. Есть мнение, что этот же альбинос несколько лет назад попал в объектив камеры ученого-биолога Владимира Бурканова.
Специалисты считают, что из-за необычного внешнего вида совместное проживание с другими морскими котиками может доставлять ему трудности.
Ученые отметили, что шансы на рождение таких альбиносов в природе составляют 1 к 100 000.
Недавно мы писали, как в Новой Зеландии тюлень пробрался в дом через дверцу для кошки. Никто, кроме домашнего питомца, не пострадал.
Олеся Маевская