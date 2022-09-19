23:29 (мск), источник: Газета.Ру
Блогер Юрий Хованский рассказал об отъезде из России
Популярный российский блогер Юрий Хованский планирует покинуть Санкт-Петербург и переехать в Сербию.
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Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак. Ролик с их общением опубликован на YouTube.
«Хочу жить в Сербии. Чтобы было примерно так же, [как в Петербурге], но не здесь», — рассказал он. По словам Хованского, он планирует продать свою российскую квартиру для покупки недвижимости за рубежом.
Однако блогер заверил, что не будет менять свои привычки и намерен жить в Сербии, как и в Петербурге. В пример он привел то, что даже после отъезда не откроет окна и будет держать закрытыми шторы.
«Я ненавижу свежий воздух и солнечный свет. Я в Сербии присмотрел себе хату на горнолыжном курорте. Там только горы и красивый пейзаж, но я тоже все шторами завешаю и не буду их открывать», — добавил Хованский.
Ранее Юрий Хованский сообщил, что планирует жениться на новой возлюбленной Ксении Хромовой. Об этом он намекнул во время одного из своих стримов. Позже блогер удалил запись с разговорами о свадьбе. В прошлом он подтверждал, что встречается с Хромовой.
Около четырех месяцев назад Хованский расстался с Марией Нелюбовой, которая была с ним в отношениях даже в период, когда блогер находился в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. В настоящее время дело против него прекращено.