Компьютер вычислил потенциальных соавторов пьес Шекспира Дело касается не только написания, но и адаптации работ поэта
Фоторепортажи
38Скончался Михаил Горбачев
16Прощание с Дарьей Дугиной
Главное
Спецоперация на Украине
23:29 (мск), источник: Газета.Ру

Блогер Юрий Хованский рассказал об отъезде из России

Популярный российский блогер Юрий Хованский планирует покинуть Санкт-Петербург и переехать в Сербию.

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак. Ролик с их общением опубликован на YouTube.

«Хочу жить в Сербии. Чтобы было примерно так же, [как в Петербурге], но не здесь», — рассказал он. По словам Хованского, он планирует продать свою российскую квартиру для покупки недвижимости за рубежом.

Однако блогер заверил, что не будет менять свои привычки и намерен жить в Сербии, как и в Петербурге. В пример он привел то, что даже после отъезда не откроет окна и будет держать закрытыми шторы.

«Я ненавижу свежий воздух и солнечный свет. Я в Сербии присмотрел себе хату на горнолыжном курорте. Там только горы и красивый пейзаж, но я тоже все шторами завешаю и не буду их открывать», — добавил Хованский.

Ранее Юрий Хованский сообщил, что планирует жениться на новой возлюбленной Ксении Хромовой. Об этом он намекнул во время одного из своих стримов. Позже блогер удалил запись с разговорами о свадьбе. В прошлом он подтверждал, что встречается с Хромовой.

Около четырех месяцев назад Хованский расстался с Марией Нелюбовой, которая была с ним в отношениях даже в период, когда блогер находился в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. В настоящее время дело против него прекращено.

Реклама
Спасибо за обратную связь
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Кремле отреагировали на призыв Пугачевой признать ее иноагентом
Россиянка нашла мертвую мышь в упаковке детского пюре
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта