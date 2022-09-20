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15:55 (мск), источник: ТАСС

В Приморье завершилось путешествие 150 школьников в поезде «Большой перемены»

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Поезд «Большой перемены» прибыл во Владивосток, конечную точку железнодорожного тура «Путешествие мечты» через всю Россию, в котором приняли участие 150 талантливых школьников — победителей всероссийского конкурса «Большая перемена», проекта Росмолодежи. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

Образовательная поездка «Путешествие мечты» для победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся 5−7 классов впервые состоялась в сентябре 2021 года, она стала первым образовательным путешествием по России для школьников. В этом году тур «Путешествие мечты» проходит с участием 150 победителей конкурса «Большой перемены» в два рейса — от Санкт-Петербурга до Владивостока с 5 по 20 сентября и от Владивостока до Санкт-Петербурга с 22 сентября по 7 октября.

«В Приморье встретили победителей всероссийского конкурса для одаренных школьников “Большая перемена” во вторник, 20 сентября. 300 детей из разных регионов выиграли главный приз — “Путешествие мечты”. Это железнодорожный тур через всю страну с посещением ее ключевых достопримечательностей», — говорится в сообщении.

Поезд совершил остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Чите. Школьники увидели озеро Байкал и побывали на космодроме «Восточный» в Амурской области.

«В ближайшее время вы побываете в самых интересных местах Владивостока. Это, к примеру, музей имени Арсеньева. В музее вы узнаете, что это был за человек, почему его имя так много значит для жителей Приморского края. Посетите Приморский океанариум — самый большой океанариум в России», — поприветствовала ребят заместитель председателя правительства — министр образования Приморского края Эльвира Шамонова.

Конкурс «Большая перемена» — часть национального проекта «Образование», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Главный приз для победителей — тур «Путешествие мечты» — организован ОАО «Российские железные дороги» в сотрудничестве с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей».

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