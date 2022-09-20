13:56 (мск), источник: © РИА Новости
Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Художественный руководитель театра имени Ф. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП, сообщил РИА Новости информированный источник.
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«Да, по предварительной информации, он погиб», — сказал собеседник к агентства. В УМВД по региону, в театре и властных структурах региона данную информацию не комментируют.
По официальным данным УМВД по региону, 20 сентября около 11:00 мск в Ростовском районе на 201 километре автодороги М8 «Холмогоры» произошло ДТП — столкновение автомобиля «Форд транзит» и грузового автомобиля.
«В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.