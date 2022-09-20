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16:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии

Российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии из-за поста с просьбой признать ее иноагентом. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Источник: РИА "Новости"

С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья. По ее мнению, в обращении артистки нет оснований присваивать ей статус иностранного агента, однако в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.

Именно поэтому она обратилась в правоохранительные органы и попросила проверить исполнительницу на предмет противоправной деятельности, получающей «иностранную поддержку», и на публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль отказывается комментировать Аллы Пугачевой в социальных сетях, в котором она просит признать себя иноагентом.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

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