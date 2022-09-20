18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Китая успешно клонировали арктического волка
«Суррогатной матерью» стала собака породы бигль.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 2017 году ученые китайской компании SinoGene представили миру первую клонированную собаку. В этом году генетики клонировали мелвильского островного или арктического волка (Canis lupus arctos) — хищника со светлым мехом, который встречается на арктических островах в Северной Америке и Гренландии. Первый щенок родился 10 июня 2022 года, а второй появится на свет в ближайшее время.
Донором ткани стала самка дикого волка по кличке Майя, образцы кожи которой предоставил Харбинский полярный парк. «Мамой» волчонка стала собака породы бигль. Ученые отмечают, что для нее процедура не представляла опасности, а здоровье и продолжительность жизни клонированных животных не должны отличаться от обычных.
The Global Times сообщает, что на эксперимент ушло два года. Но эксперты считают, что эксперимент того стоил — клонирование волчонка имеет большое значение для сохранения редких, находящихся под угрозой исчезновения животных и биоразнообразия планеты в целом.
Первый волчонок родился 100 дней назад. При рождении его вес составлял 520 граммов при длине тела в 22 сантиметра. На 11-й день малыш весил килограмм, а на 60-й день — 4,6 килограмма. Представители SinoGene подчеркнули, что технология не ограничивает генетическое разнообразие популяции.
Недавно мы писали о том, что в Южной Корее родились два генетически модифицированных лабрадора с пониженным риском развития дисплазии тазобедренного сустава, которые светятся в темноте. Ученые, работавшие над проектом, совместили метод клонирования и примированного редактирования генома.
Олеся Маевская