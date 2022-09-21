Загрязненный залив в Эквадоре очистят «плавучими островами»Это поможет справиться с загрязняющими веществами и бактериями
Фоторепортажи
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
Главное
Частичная мобилизация: важное
14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Палестинский фермер нашел мозаику византийской эпохи

Ее площадь составляет более 500 квадратных метров.

Палестинский фермер Салман аль-Набахин случайно обнаружил мозаичный тротуар в оливковой роще, расположенной в лагере беженцев Бурейдж. На мозаике, предположительно созданной в V—VII вв. нашей эры, изображены природные мотивы — растения, птицы и животные, передает Daily Mail.

Полгода назад Салман аль-Набахин вместе с сыном начали высадку рощи новыми оливковыми деревьями. После того, как несколько саженцев не прижилось, мужчины раскопали землю и обнаружили тротуар.

Площадь земли, под которой находится мозаика, составляет более 500 квадратных метров. Представители Министерства туризма и древностей Палестины, которые занимаются исследованием находки, сообщили, что работают с международными экспертами и учеными из Французской школы библейских и археологических исследований в Иерусалиме.

Недавно археологи во время раскопок древнего города Сиедра, расположенного на южном побережье Турции, нашли мозаику с 12 подвигами Геракла.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археологиянаука