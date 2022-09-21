14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Палестинский фермер нашел мозаику византийской эпохи
Ее площадь составляет более 500 квадратных метров.
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Палестинский фермер Салман аль-Набахин случайно обнаружил мозаичный тротуар в оливковой роще, расположенной в лагере беженцев Бурейдж. На мозаике, предположительно созданной в
Полгода назад Салман аль-Набахин вместе с сыном начали высадку рощи новыми оливковыми деревьями. После того, как несколько саженцев не прижилось, мужчины раскопали землю и обнаружили тротуар.
Площадь земли, под которой находится мозаика, составляет более 500 квадратных метров. Представители Министерства туризма и древностей Палестины, которые занимаются исследованием находки, сообщили, что работают с международными экспертами и учеными из Французской школы библейских и археологических исследований в Иерусалиме.
Недавно археологи во время раскопок древнего города Сиедра, расположенного на южном побережье Турции, нашли мозаику с 12 подвигами Геракла.
Олеся Маевская