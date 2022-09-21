18:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эксперт рассказал, зачем включать авиарежим на телефоне во время полета
Гаджеты создают помехи, но больше всего вреда наносят не экипажу.
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Каждый, кто хотя бы раз был на борту самолета, слышал обязательную инструкцию о том, что нужно сделать до начала взлета. Но мало кто задумывался, зачем она нужна. Поднятые шторы на окнах помогут увидеть пожар или поломку и быстро отреагировать. Столы и сидения в вертикальном положении позволяют свободнее перемещаться по салону. А зачем переводить мобильные устройства в авиарежим?
В 1992 году Федеральное авиационное управление США и компания Boeing в ходе независимого исследования изучили использование электронных устройств для борьбы с помехами во время полетов, но не обнаружили проблем во время взлета и посадки. Вдобавок к этому Федеральная комиссия по связи США также создавала зарезервированные полосы частот для различных целей, чтобы они не мешали друг другу.
Правительства по всему миру разработали и ввели похожие стратегии и политику для предотвращения проблем с помехами для авиации. Исследования 2021 года показали, что персональные электронные устройства могут излучать сигнал в той же полосе частот, что и бортовые системы связи и навигации, создавая так называемые электромагнитные помехи, которые однако не должны мешать пилотам. Почему же «правило авиарежима» все еще существует?
В статье для журнала The Conversation Даг Драри, профессор факультета авиации австралийского университета Ккуниверсити Рокхемптон Север, ответил на этот вопрос. Все дело в наземных помехах.
Беспроводные сети объединены рядом вышек, сети в которых могут быть перегруженными из-за одновременного подключения огромного количества абонентов (на земле и на борту).
В 2021 году перелет совершило более 2,2 миллиарда человек — и это в два раза меньше, чем в 2019-м.
Повсеместный переход на 5G вызывает у многих представителей авиационной отрасли беспокойство: пропускная способность технологии близка к зарегистрированной частоте бортовой системы связи, что может стать причиной помех навигационных систем вблизи аэропортов, которые помогают при посадке самолета. Некоторые авиакомпании для решения данной задачи предоставляют пассажирам платный Wi-Fi на борту, что в свою очередь мешает работе бортпроводников. Отвлеченных на гаджеты клиентов сложнее обслуживать поочередно, особенно в самолетах, где больше 200 мест.
Недавно исследователи из Университета штата Орегон выяснили, что синий свет экранов гаджетов меняет химический состав клеток и ускоряет процесс старения.
Олеся Маевская