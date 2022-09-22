PNAS: доказано наличие фосфора на спутнике Сатурна Энцеладе

Спутник Сатурна, по словам ученых, должен быть богат ключевым строительным элементом для жизни — растворенным фосфором. Его может быть там больше, чем в морях современной Земли, что делает воду Энцелада пригодной для живых существ.
Одно из самых значимых открытий в изучении космоса за последнюю четверть века — это то, что в Солнечной системе существует немало миров с океанами под поверхностным слоем льда. Среди них «замороженные» спутники гигантских планет: Энцелад, Титан, Европа. И такие далекие небесные тела, как Плутон. В отличие от Земли, им не обязательно быть поближе к Солнцу, чтобы поддерживать температуру и жидкую воду своих морей на поверхности.
Фосфаты необходимы для создания ДНК и РНК, молекул носителей энергии, клеточных мембран, костных тканей у позвоночных и даже микробиома морского планктона.
Однако предыдущие исследования указывали на недостаток фосфора в океане Энцелада — одного из самых «перспективных» миров для специалистов, которые ищут инопланетную жизнь. В 2005 году к нему был запущен межпланетный зонд Кассини, который нашел на нем подповерхностную жидкую воду — был открыт шлейф, фонтанирующий на южном полюсе спутника. Когда он выбросил «брызги» льда и пара в космос, аппарат собрал их для анализа.
На основе данных Кассини команда разработала самую подробную на сегодня геохимическую модель океана и морского дна на Энцеладе. Ученые показали, как минералы растворяются в водах спутника.
Шлейф содержит почти все основные потребности жизни, какой ее знают ученые. И фосфатные минералы будут там необычайно растворимы, достигая уровней близких или даже выше, чем в морской воде современной Земли.
Авторы отмечают, что наличие бионеобходимого фосфора еще предстоит подтвердить напрямую — не только теоретически, но и практически. А для этого потребуется вернуться на Энцелад.