Путин посмертно присвоил звание Героя погибшему в ВОВ молодогвардейцу

«За активное участие в создании и деятельности подпольной комсомольской организации “Молодая гвардия”, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Третьякевичу Виктору Иосифовичу (посмертно)», — сказано в тексте указа, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 22 сентября.
4 августа в Кремле сообщили о подписании Путиным указа о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре с позывным Корса (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. О ее гибели во время обстрела Горловки украинскими боевиками стало известно днем ранее.
Продолжается специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. В середине февраля на территории ЛДНР ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны военнослужащих Украины. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию мирного населения.