13:30 (мск), источник: Газета.Ру
Ученые нашли способ определить «возраст» отпечатка пальцев на предмете
Возраст потожирового отпечатка пальца на предмете можно определить с высокой точностью.
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Статья об этом опубликована в ACS Central Science.
Анализ и идентификация отпечатков пальцев стала ключевым методом криминалистики с начала XX века, что отражено во множестве детективных произведений. Они позволяют надежно идентифицировать личность подозреваемого, но тщательная экспертиза позволяла определить примерную дату, когда они были оставлены (в масштабе многих недель).
Теперь американские ученые из Университета штата Айова придумали, как проводить их точную датировку. Для этого они в ходе эксперимента отслеживали, как меняется состав следа с помощь спектрометра. Авторы регулярно замеряли спектр отпечатков пальцев, оставленных на различных поверхностях, и отслеживали изменения в его структуре, отражающие сдвиги в массе различных жиров и прочих органических молекул, присутствующих в выделениях сальных желез кожи. Используя эти сведения, ученые попытались выделить закономерности, характерные только для процесса «старения» отпечатков пальцев.
В том числе выяснилось, что атмосферный озон постепенно приводит к накоплению в следе эпоксидных соединений и жирных кислот со средней длиной углеводородной цепи. На основе этого ученые составили шкалу старения и научили алгоритм определять возраст отпечатка. В ходе испытания на добровольцах система доказала, что может определять точное время контакта с поверхностью даже спустя недели.
Ученые надеются, что их открытие поможет криминалистам расследовать преступления.
Ранее российские биологи выяснили, как вода может вызывать старение.