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13:43 (мск), источник: РБК Life

Заполненные кристаллами гигантские яйца динозавров нашли в Китае

Внутренняя поверхность находки была полностью усеяна сияющими минералами.

Источник: Qing He et al/Journal of Paleontology

Два больших кристаллизованных яйца динозавров обнаружили палеонтологи в провинции Аньхой, Китай. Исследование ученых опубликовано в научном издании Live Science.

В бассейне Цяньшань были найдены три древних артефакта, однако один из них был утерян. Специалисты установили, что два оставшихся яйца принадлежат ранее неизученной рептилии, поэтому их классифицировали как оовид — так называют динозавров, которые известны лишь по яйцам.

По словам специалистов, размер находок можно сравнить с пушечным ядром: длина составляет от 105 до 137 мм, а ширина объекта — от 99 до 134 мм. Однако главная особенность яиц заключается в другом. Их внутренняя поверхность заполнена сияющими кристаллами кальцита.

Исследователи объяснили, что кальцит — это карбонатный минерал, который нередко образовывается в яйцах птиц и динозавров, отделяясь от структуры яичной скорлупы.

Незадолго до этого ученые сообщили еще об одной удивительной находке. Палеонтологи из университета Рединга обнаружили в Канаде на редкость хорошо сохранившиеся окаменелые останки динозавра. Исключительность артефакта в том, что были найдены не только части скелета, но и окаменелая кожа. По мнению специалистов, останки принадлежат молодому гадрозавру, который погиб в промежутке 77−75 млн лет назад.

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