Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», — пояснил он.
«Чтобы оформить универсальное пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок, и сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ, либо фонд пенсионного и социального страхования, если для человека такой вариант предпочтителен», — отметил Мишустин.
Как сообщали в Минтруде, сейчас правительство поддерживает семьи с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76 процентов семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.