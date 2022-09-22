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14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство предложило ввести универсальное пособие для бедных семей

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Правительство предложило с начала следующего года ввести в России универсальное пособие для семей с низкими доходами, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Источник: © РИА Новости

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», — пояснил он.

Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Кроме того, оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

«Чтобы оформить универсальное пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок, и сделать это можно как через портал Госуслуг, так и лично через МФЦ, либо фонд пенсионного и социального страхования, если для человека такой вариант предпочтителен», — отметил Мишустин.

Как сообщали в Минтруде, сейчас правительство поддерживает семьи с низкими доходами, в которых воспитываются дети школьного возраста. В этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. Такую ежемесячную помощь в размере одного прожиточного минимума на ребенка получают порядка 76 процентов семей. В среднем по стране он составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.

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