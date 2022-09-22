15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские ученые создали комаров, которые не переносят малярию
Теперь исследователи планируют ввести их в дикую среду.
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Малярия остается одной из самых разрушительных болезней в мире, подвергающая риску около половины населения Земли. Только в 2021 году ею заразился 241 миллион человек, из которых 627 000 людей погибло. При укусе комаром зараженного человека малярийный паразит отправляется в кишечник насекомого. Там он развивается, растет, после чего перемещается в слюнные железы, откуда попадает в организм следующей жертвы укуса.
Однако лишь 10% комаров живут достаточно долго, чтобы паразит развился до «нужных» размеров. Команда ученых Transmission: Zero из Империал Колледжа Лондона генетически модифицировала комара Anopheles gambiae — основного переносчика малярии в Африке. Исследователи изменили процесс пищеварения насекомых. Работа опубликована в журнале Science Advances.
Теперь когда комар питается кровью, он производит в своем кишечнике две молекулы, называемые антимикробными пептидами.
Эти вещества первоначально выделяются медоносными пчелами и африканскими когтистыми лягушками и нарушают рост малярийного паразита. В таких условиях его развитие занимает несколько дней до перемещения в слюнные железы комаров.
Пептиды также действуют и на переносчиков. Изменяя метаболизм комара, вещества сокращают продолжительность его жизни и ухудшают способность передавать малярийного паразита. Однако для удачного скрещивания модифицированных и диких насекомых все должно быть четко спланировано.
Команда Transmission: Zero решила создать два совместимых штамма модифицированных комаров. Один будет передавать антимикробные пептиды, а второй — содержать генный драйв. Это механизм, который делает гены «эгоистичными», увеличивая вероятность их наследования с вероятностью свыше 50%, независимо от влияния отбора.
Первые испытания прошли успешно, но ученым требуется больше времени, чтобы просчитать и предупредить все последствия введения в дикую среду новых насекомых. Недавно ученые из Китая установили, что вирусы Зика и лихорадки Денге изменяют запах зараженных животных и людей, что привлекает комаров.
Олеся Маевская