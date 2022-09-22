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16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии изучили скалу с 15 тысячами рисунков

Выяснилось, что изображение — наследие Времени сновидений.

Источник: Taylor & Francis

Сотрудники Австралийского исследовательского центра эволюции человека, Университета Гриффита, Квинслендского университета и Корпорации по культурному наследию аборигенов Юмбангку и развитию туризма (YACHATDAC) опубликовали исследование в издании Taylor & Francis о найденной в 2020 году наскальной живописи.

На 160-метровом песчанике в Центральном Квинсленде было изображено более 15 тысяч отдельных изображений, известных как петроглифы. Исследователи определили, что скала заполнялась рисунками с юга на север в течение долгого периода времени. Также они разбили петроглифы на 10 групп:

  • антропоморфные существа или Первородное божество Ваттанури;
  • змеи;
  • слепки ног (в том числе шестипалые);
  • бумеранги, созданные трафаретной техникой;
  • наконечники и палки;
  • скопление из семи звезд;
  • большая выгравированная змея;
  • выгравированные гениталии;
  • объемные человеческие ступни и след динго;
  • выпуклый звездообразный рисунок.

Почти все изображения так или иначе связаны с древними мифами, сказками и легендами аборигенов. Например, у Юмбангку есть немало историй о семи сестрах, которых связывают с созвездием Ориона.

Ученые сделали вывод о том, что это наследие Времени сновидений. Этим термином обозначают характерное для различных австралийских мифологий понятие о своеобразной мифологической эре, эпохе творения, населенной культурными героями и метафизическими сущностями и как бы продолжающей существовать в потусторонней реальности.

Этот период предшествует эмпирическому (историческому) «профанному» времени. Найденная наскальная живопись — самое большое и хорошо сохранившееся полотно людей, живших во Время сновидений.

Недавно мы писали о том, что в итальянской пещере нашли 30 наскальных рисунков каменного века. Возраст некоторых из них насчитывает 14 тысяч лет.

Олеся Маевская

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