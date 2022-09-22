16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австралии изучили скалу с 15 тысячами рисунков
Выяснилось, что изображение — наследие Времени сновидений.
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Сотрудники Австралийского исследовательского центра эволюции человека, Университета Гриффита, Квинслендского университета и Корпорации по культурному наследию аборигенов Юмбангку и развитию туризма (YACHATDAC) опубликовали исследование в издании Taylor & Francis о найденной в 2020 году наскальной живописи.
На 160-метровом песчанике в Центральном Квинсленде было изображено более 15 тысяч отдельных изображений, известных как петроглифы. Исследователи определили, что скала заполнялась рисунками с юга на север в течение долгого периода времени. Также они разбили петроглифы на 10 групп:
Почти все изображения так или иначе связаны с древними мифами, сказками и легендами аборигенов. Например, у Юмбангку есть немало историй о семи сестрах, которых связывают с созвездием Ориона.
Ученые сделали вывод о том, что это наследие Времени сновидений. Этим термином обозначают характерное для различных австралийских мифологий понятие о своеобразной мифологической эре, эпохе творения, населенной культурными героями и метафизическими сущностями и как бы продолжающей существовать в потусторонней реальности.
Этот период предшествует эмпирическому (историческому) «профанному» времени. Найденная наскальная живопись — самое большое и хорошо сохранившееся полотно людей, живших во Время сновидений.
Недавно мы писали о том, что в итальянской пещере нашли 30 наскальных рисунков каменного века. Возраст некоторых из них насчитывает 14 тысяч лет.
Олеся Маевская