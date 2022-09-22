17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Инопланетная золотая рыбка» оказалась вымершим видом моллюсков
До недавнего времени единственной выдающейся чертой особи был горизонтальный хвостовой плавник.
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Исследователи из Великобритании и Канады раскрыли тайну странного существа, получившего название «инопланетная золотая рыбка», которая десятилетиями мучила ученых. Они считают, что это вымерший вид брюхоногого моллюска, жившего на Земле свыше 300 миллионов лет назад. Окаменелость Typhloesus wellsi была обнаружена в известняке Медвежьего ущелья в Монтане, США, во второй половине XX века.
С тех пор ученые обнаружили несколько десятков его образцов, однако точную классификацию животного за 50 лет так и не смогли провести. Виной тому — причудливая форма тела и плавников и отсутствие аналогов того же вида. Из-за уникального строения тела T. wellsi прозвали «инопланетной золотой рыбкой». Особь была длиной в 9 сантиметров, но отсутствие жабр, глаз, ануса, хорды и панциря мешало причислить ее к какому-либо виду. Единственной выдающейся чертой был горизонтальный хвостовой плавник.
Пара ученых из Кембриджского университета (Великобритания) и Королевского музея Онтарио (Канада) повторно изучили образцы «золотой рыбки» и обнаружили совершенно новую особенность — зубчатую структуру в кишечнике животного. Она представляет собой ленту с двумя рядами из 20 загнутых назад зубцов в передней кишке существа. Такое устройство и расположение органа позволили предположить, что T. wellsi был активным хищником и охотился, выбрасывая эту ленту в окружающую воду и захватывая ею добычу, прямо как это делают ящерицы.
Подобная особенность встречается у современных моллюсков и называется радулой. Так ученые установили, что «инопланетная золотая рыбка» — не что иное, как среднепалеозойский пелагический (то есть обитающий в толще воды, вдали ото дна) брюхоногий моллюск. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.
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Олеся Маевская