17:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: тревожные сны приводят к деменции в старости
Мужчины страдают от этого в пять раз чаще женщин.
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Стресс, тревожность и недосыпание — потенциальные триггеры, которые негативно влияют на когнитивные функции организма. Исследование людей с болезнью Паркинсона показало, что тревожные сны вызывают когнитивные нарушения и впоследствии приводят к повышенному риску деменции.
Доктор Абидеми Отайку из Университета Бирмингема решил выяснить, грозит ли это другим людям среднего возраста (от 35 до 64 лет). Для этого он обратился к данным трех предыдущих исследований, в которых годами изучалось качество сна и здоровья людей. Всего в экспериментах участвовало более 600 взрослых среднего возраста и 2600 человек в возрасте 79 лет и старше.
Анализ данных помог установить, кто статистически чаще видел кошмары, кого в ходе тестирования начало подводить здоровье и кто из добровольцев столкнулся с деменцией. Выяснилось, что у людей среднего возраста, которые видели тревожные сны хотя бы раз в неделю, в четыре раза чаще снижались когнитивные функции в течение следующего десятилетия в отличие от тех, кто спал спокойно.
Среди пожилых участников те, кто часто рассказывал о тревожных снах, в два раза чаще страдали деменцией в последующие годы. Одна из вероятностей такого эффекта в том, что нарушение сна приводит к накоплению белков, связанных с болезнью. Другой причиной может являться генетическая предрасположенность как к деменции, так и к тревожным сновидениям.
Доктор Отайку опубликовал в журнале eClinicalMedicine исследование, которое предлагает новую гипотезу. Нейродегенерация в правой лобной доле мозга затрудняет контроль над эмоциями во время сна, что в свою очередь порождает ночные кошмары.
Автор работы отметил, что риск деменции высок только у тех людей, которые тревожно спят на регулярной основе.
«Лучший способ справиться с деменцией — предотвратить ее появление, и мы знаем, что существует несколько поддающихся изменению факторов риска — неправильное питание, отсутствие физических упражнений, курение и чрезмерное употребление алкоголя, — сказал Отайку. — Если мы сможем определить, кто более подвержен риску развития деменции за несколько лет и даже десятилетий до появления симптомов, это поможет замедлить или вовсе победить болезнь».
Исследование также показало, что на мужчин тревожные сны оказывали намного более сильный эффект. Пожилые женщины страдали от деменции в пять раз реже, хотя тревожные сны чаще беспокоили их в молодости и среднем возрасте. В более позднем же возрасте от плохих сновидений больше страдали представители мужского пола.
Недавно ученые доказали, что туризм помогает в лечении деменции. А путешествие стоит воспринимать как терапию.
Олеся Маевская