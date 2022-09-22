Исследование: тревожные сны приводят к деменции в старости Мужчины страдают от этого в пять раз чаще женщин
Фоторепортажи
16Прощание с Дарьей Дугиной
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
Главное
Частичная мобилизация: важное
22:08 (мск), источник: Коммерсантъ

«ВКонтакте» интегрируют с Госуслугами

Российская социальная сеть «ВКонтакте» получит некоторые функции сервиса «Госуслуги». Об этом на Международном форуме Kazan Digital Week 2022 заявил гендиректор VK Владимир Кириенко.

Источник: Reuters

В мини-приложении «Госуслуг» во «ВКонтакте» появятся разделы «Авто» и «Здоровье», в последнем можно будет записаться к врачу в поликлинику. Уведомления с портала госуслуг будут доставляться прямо в VK-мессенджер. Подключить «ВКонтакте» к «Госуслугам» пользователи смогут по желанию.

В июне 2022 года во «ВКонтакте» появилась возможность верифицировать паблик госучреждения, например, больницы или школы, через «Госуслуги». Для этого надо в основной информации группы «ВКонтакте» выбрать «подтвердить через Госуслуги», потом авторизоваться на Госуслугах от лица организации и согласиться на проверку информации.

Евгений Федуненко

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кого призовут, а кого нет: вышли разъяснения Минобороны
Как будет проходить мобилизация в России: детали
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернет