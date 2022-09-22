«ВКонтакте» интегрируют с Госуслугами

В мини-приложении «Госуслуг» во «ВКонтакте» появятся разделы «Авто» и «Здоровье», в последнем можно будет записаться к врачу в поликлинику. Уведомления с портала госуслуг будут доставляться прямо в VK-мессенджер. Подключить «ВКонтакте» к «Госуслугам» пользователи смогут по желанию.
В июне 2022 года во «ВКонтакте» появилась возможность верифицировать паблик госучреждения, например, больницы или школы, через «Госуслуги». Для этого надо в основной информации группы «ВКонтакте» выбрать «подтвердить через Госуслуги», потом авторизоваться на Госуслугах от лица организации и согласиться на проверку информации.