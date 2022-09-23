Спрос на антидепрессанты в России вырос на 15%

Всего за это время граждане купили свыше 2,5 млн упаковок таких препаратов, потратив на это почти 1,5 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, подготовленные для «Известий».
По информации аналитиков, самыми популярными средствами (судя по объему выручки) оказались препараты под брендами «Афобазол», «Ципралекс» и «Грандаксин». Два последних отпускают по рецепту.
Повышенный спрос на успокоительные и снотворные препараты, а также на антидепрессанты наблюдается на конец февраля, отметила в беседе с «Известиями» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Это связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией. Люди приобретают не только безрецептурные, но и рецептурные препараты. Врачи отмечают, что очень много пациентов обращаются к ним с подобными недугами впервые. Сезонность тоже играет большую роль. Традиционно весной и осенью спрос на эти группы препаратов увеличивается», — объяснила она.
При этом дефицита успокоительных средств в аптеках нет, добавила эксперт. Всего с начала года по середину сентября интерес к таким препаратам вырос на 30% относительно того же периода в 2021-м. За это время россияне купили 25,6 млн упаковок успокоительных средств на общую сумму в почти 15 млрд рублей, свидетельствуют данные DSM Group.
Наибольший всплеск спроса аналитики зафиксировали с 28 февраля по 20 марта. В эти дни граждане приобрели в среднем вдвое больше упаковок лекарств, чем в тот же временной промежуток 2021 года.