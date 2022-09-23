Землетрясение магнитудой 7,5 оставило жителей Мексики без света Эпицентр находился в 37 километрах от города Аквилы на глубине в 15 километров
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
11:41 (мск), источник: © РИА Новости

Опрос показал, как будут голосовать жители Запорожья и Херсонской области

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей накануне референдумов о судьбе своих регионов выступали за присоединение к РФ, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), размещенные на его сайте.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В Херсонской области за присоединение к России выступили 89% респондентов, в Запорожской — 87%. Против — по 2% в обеих областях. Затруднились с ответом 11% жителей Запорожской области и 9% жителей Херсонской области.

О намерении принять участие в референдумах по вопросу территориальной принадлежности региона сказали 80% жителей Запорожской области и 69% жителей Херсонской области. «Скорее не примут» участие во всенародных голосованиях 9% респондентов из Запорожской области и 15% из Херсонской. Остальные затруднились с ответом.

Телефонный опрос проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 22 сентября среди 2000 жителей Запорожской и Херсонской областей от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это не блеф': мир прислушался к Путину
Запад забыл про главное оружие Москвы
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны уточнило, кто не попадет под частичную мобилизацию
ВЦИОМ: 97% жителей Донбасса выступили за присоединение к России
Матвиенко: голосование в Донбассе идет согласно уставу ООН
Пятый депутат Госдумы попросил отправить его в зону спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта