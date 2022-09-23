11:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае нашли самый древний золотой артефакт
По оценкам специалистов, находка относится к династии Шан.
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В гробнице древнего дворянина в городе Чжэнчжоу археологи обнаружили детализированную погребальную маску, которой, по оценке ученых, более 3 тысяч лет. Находка представляет собой золотое изделие размером около 18 см в длину и 14 см в ширину. South China Morning Post сообщает, что это одно из самых старых золотых изделий.
Ранее в этом регионе находили лишь бронзовые и нефритовые артефакты. Исследователи предполагают, что маска была сделана в раннем китайском государстве, где золото было более распространено наравне с другими драгоценными металлами. Археологи полагают, что маска символизировала «нетленное драгоценное тело» умершего и, вероятно, предназначалась для сохранения целостности духа усопшего.
Гробница дворянина, в которой был найден артефакт, относится к династии Шан, правившей в долине Желтой реки примерно с 1600 г. до н. э. до 1046 г. до н. э. Они считаются самым древним правящим родом в Китае. Ученые отметили, что маска не была прикреплена к настоящему мертвому телу, а такие ритуальные предметы обычно встречаются в захоронениях других династий, но редко у Шан.
Недавно археологи в Румынии обнаружили тайник с золотыми кольцами. Украшения были созданы в эпоху медного века.
Олеся Маевская