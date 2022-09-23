16:04 (мск), источник: РБК Life
Студенты в Африке создали поезд на солнечном аккумуляторе. Фото
Пока это только один вагон, но зато с телевизором и мягкими креслами.
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Африканские студенты собрали поезд на солнечных батареях. Этот состав стал первым в ЮАР, работающим без электроэнергии, передает France24. Участие в проекте приняли 20 молодых людей под эгидой местного университета.
Железнодорожный транспорт считается самым дешевым видом передвижения в ЮАР, с его помощью многие жители добираются на работу. На мысль о создании инновационного поезда разработчиков навели две распространенные в стране проблемы: регулярные перебои с электричеством из-за постоянных аварий на подстанциях и воровство проводов. Из-за этого доля железнодорожных перевозок с 2013 по 2020 год сократилась в ЮАР на две трети. Многим жителям пришлось пересаживаться на пригородные маршрутные такси, проезд в которых обходится гораздо дороже.
Студенты предложили альтернативный железнодорожный вариант, сохраняющий удобство и бюджетность поездок. На создание поезда, работающего только от солнечного аккумулятора, ушло два года. Его собрали в городке Сошангуве к северу от Претории, столицы Южно-Африканской Республики. Для питания состава используются фотогальванические панели, установленные на крыше. Он может двигаться со скоростью 30 км/ч, вагоны оборудованы мягкими креслами и телевизором с плоским экраном для развлечения пассажиров. Пока работу поезда проверили только на испытательной трассе длиной 18 м, одного заряда батареи хватает на десять поездок.
Теперь разработчики намерены представить свой инновационный проект правительству и предложить внедрить поезда такого типа в систему перевозок.
Ранее стало известно, что японские ученые создали таракана-киборга, работающего на солнечных батареях. Для этого они использовали крупного мадагаскарского таракана Gromphadorhina portentosa длиной 6 см, на котором закрепили аккумулятор и модуль для управления движениями киборга. Насекомое-робот управляется дистанционно и предназначено для участия в поисково-спасательных работах.