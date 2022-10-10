Как согреться холодными вечерами: найдены лучшие зимние товары
Похолодание не помеха для тех, кто знает, как утепляться и порадовать себя! Теплые детские костюмы, куртки с подогревом, вязаные шарфы и многое другое вы найдете в нашей подборке. Успей захватить частичку тепла и уюта в свою онлайн-корзину.
Детский зимний комплект из двух предметов: комбинезон и куртка с капюшоном. Удивительно теплый и мягкий на ощупь. Наполнитель из белого утиного пуха отлично согреет малыша. По словам производителя, можете заказывать соответствующий вашему ребенку размер. Цвет очень приятный, на фото может отличаться, предупреждают покупатели.
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Цвет не такой яркий, как на фото, но очень приятный. На рост 85 см с очень хорошим запасом, возможно, даже на два сезона хватит. По эксплуатации пока ничего не могу сказать, будем носить через 2-3 месяца. Отправили быстро, доставили за две недели.
Для перчаток и варежек еще рано, но руки все равно мерзнут. Есть отличный вариант, который поможет не только согреться, но и зарядить телефон. Грелка и пауэрбанк в одном — одна из самых классных комбинаций на осенней распродаже! Занимает мало места, поместится даже в передний карман штанов. От пауэрбанка ждать многого не стоит. Он скорее рассчитан на экстренный случай. А вот сама грелка имеет два температурных режима и быстро согреет ваши руки зимой.
Одна из лучших моделей худи 2021 года будет доступна со скидкой еще несколько дней. У нее трендовый рукав «летучая мышь», крой оверсайз, натуральный состав (первоклассный хлопок!), изнутри — теплый флис, а еще у худи невероятно стильные расцветки. Смело добавляйте в корзину - у товара отличные отзывы и очень высокий рейтинг!
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Костюм супер, я в восторге! Такие в шоурумах продают в два раза дороже. Качество отличное. Ткань тёплая, добротная. Мои параметры: рост 170, вес 48, 82-62-90. Штаны взяла S, толстовку M и это идеальное сочетание. Штаны как раз, а толстовка лёгкий оверсайз. Капюшон не куцый, большой. Штаны не облегают, свободные. Доставка 1,5-2 недели транспортной компанией.
Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу.
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Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !
Утепленная женская теплая парка прямого силуэта отлично впишется в городской стиль, хорошо сочетается со спортивным и casual стилями. Проклеенные швы и дополнительная пропитка обеспечивают максимальную защиту от внешней влаги. Женственный силуэт и высокие защитные характеристики делают эту модель незаменимой в гардеробе для города. Женская зимняя парка рассчитана на минусовые температуры, но для зимней оттепели — то, что нужно. Лаконичный и элегантный дизайн. Цветовую палитру коллекции оценят девушки и женщины, выбирающие минималистичные и женственные вещи. На товар действует большая скидка.
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Пальтишко люкс, чуть большевато, но не критично. Теплое, мягкое. Все, как на картинке, удовольствию нет предела! С продавцом не общалась, цена устроила. Рекомендую.
Легкая куртка с капюшоном с ушками будет очень мило смотреться на детях. Товар немного маломерит, учитывайте при заказе и выборе размера. Детская куртка с заклепками-пуговками из пластика хорошего качества, ровные швы, прочная молния. Заказывайте на сайте по ускоренной доставке с хорошей скидкой.
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Куртка отличная, мягкая, легкая как облачко, надеюсь, что теплая, пока градусы не позволяют ее проверить. Заказывала на пару размеров больше, но не скажу, что слишком большая на ребёнке. Немного торчат нитки, но это мелочи. Своих денег стоит. Отправили быстро, и доставка была менее 14 дней.
Если долго сидеть на одном месте, начинают мерзнуть ноги даже летом, что уж говорить о зиме! Советуем брать на вооружение средство куда эффективнее теплых носков — валенок-грелку. У нее три температурных режима и автоматическое отключение, если вы забыли нажать на кнопку. Подкладку чудо-гаджета можно достать и постирать в стиральной машине, а доставляют товар в Россию ускоренно.
Не обморозить руки и заниматься любимыми делами на свежем воздухе вполне реально с крутыми и теплыми перчатками. Спортивная водоотталкивающая ткань, подкладка из теплого мягкого флиса, ветрозащитная молния и прорезиненные накладки в районе ладони отлично согреют руки зимой и подойдут для занятий спортом на свежем воздухе. Кстати, перчатки дополнены накладками для сенсорных экранов, что тоже является важным в зимний период.
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Прикупил пару сыну, так как сам уже ношу год и очень доволен. Приятно работать с телефоном не снимая перчаток и ездить в машине у кого нет обогрева руля.
Отличный пример того, что теплые вещи могут быть очень милыми. Пушистые, теплые и очень приятные перчатки из искусственного меха можно носить как с открытыми пальцами, так и в виде варежек. Оригинальности этому необходимому аксессуару добавляют милые расцветки и вышитые мордочки животных.
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Варежки классные, но на небольшую руку. Дочке очень понравились. Упаковка целая. Продавцу спасибо .Рекомендую.
Классическая зимняя парка с искусственным мехом отлично подойдет для европейской зимы или несильных морозов. Стильный сдержанный дизайн, большие и удобные карманы, водонепроницаемый и ветрозащитный материал. А быстрая доставка “Плюс” гарантирует получение товара в кратчайшие сроки. В наличие есть разные цвета и большие размеры.
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Продавец перед отправкой уточнил рост, вес и в ответ посоветовал размер XL, согласился с его предложением. Доставка, как заявлено быстрая, менее 2-х недель! Размер подошел хорошо, вполне удобно. Меха в рукавах нет. Проверена от 0° до - 10°, достаточно комфортно, если утепляться под низ даже становится жарковато. Так что, хорошо даже на один простой слой одежды. Теплая, легкая в носке, отличная вещь!
Теплая, ветрозащитная балаклава — необходимый атрибут зимних прогулок и занятий спортом. Слегка эластичная ткань идеально подойдет для вашей головы. Прочная и комфортная в носке. Подходит для занятий спортом на открытом воздухе, таких как пеший туризм, кемпинг, походы, катание на лыжах, езда на велосипеде. На товар действует ускоренная доставка.
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Прикольная балаклава, покупалась для работы на улице. Имеет внутренний теплый слой. Ее надо отгладить, на женскую голову были немного зазоры. Пришла быстро, без запаха, чистая и упакована аккуратно.
Отличная теплая и стильная мужская куртка на осень с капюшоном и застегивающимися на молнию карманами. Она сшита из ветрозащитной и водоотталкивающей ткани, что особо важно, когда на улице идет снег или дождь. Доступна в разных размерах и цветах. Также доступна быстрая доставка Плюс.
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Куртка выше всяких похвал. Мой рост 179 см, вес 85 кг - размер 4xl самое то, и можно свитер поддеть. Цвет отличный. Возможно небольшой минус - это только один единственный внутренний карман. Я бы предпочел побольше карманов. Куртка утепленная, но надо понимать, что это на европейские зимы. На мой взгляд до минус 5-7 будет нормально. В общем очень доволен.
Согреться холодными ночами поможет мягкая и уютная фланелевая пижама с забавной мультяшной аппликацией. Очень качественный комплект можно приобрести в разных цветах и размерах. Штаны имеют удобную высокую талию, а резинки довольно свободные и нигде не жмут.
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Очень милая, мягкая, теплая и приятная на ощупь пижамка! На рост 160 см, вес около 45-47 брала XL, ни больше, ни меньше, все отлично подошло! Пришло быстро. Упаковка хорошая, безопасная. В подарок положили розовую неоновую резиночку. В общем, советую!
Обувь — дорогой и очень полезный подарок. Но раз уж мы на AliExpress, то решили добавить нотку креатива и рассмотреть в качестве подарка из обувной категории — тапочки! Во-первых, выбрать можно какие угодно (кто вас увидит-то?)! Во-вторых, они крайне уютные и удобные. И это главные критерии для домашней обуви. В таких никогда не будет неудобно или холодно.
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Подойдут только для дома. На подошве, помимо нескользящего покрытия, есть ткань.
Выбирайте этот шарф, если хотите выглядеть стильно и привлекательно! Данная модель является универсальным аксессуаром — теплый, уютный, с разными принтами и очень удобен для носки под и поверх любой верхней одежды. Сочетается как с курткой, так и с пальто. Заказывайте этот шарф за полцены на сайте.
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Очень мягкий, шелковистая поверхность, хорошо обработаны края, теплый. Приятная вещь
Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие.Куртка с аэрогелем от Xiaomi — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.
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Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо.
Мужские натуральные монголки с замком на литой подошве. Мех из натуральной овчины. Удивительно легкие: 1400-1900 г (в зависимости от размера). Выдержат температуру до -25 градусов. Чтобы подобрать верно размер, вам необходимо замерить длину стельки на своей обуви и подобрать соответствующий размер по таблице на сайте. На товар действует хорошая скидка и ускоренная доставка из России.
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Первое впечатление хорошее. Мех толстый по всему сапогу и на подошве. В комплекте лежат войлочные стельки. На свой размер, на ноге с запасом под толстый носок. Свободно, ногу не сдавливает — как и надо для зимней обуви. Штанина легко заправляется внутрь и не сдавливается. Осталось узнать, на сколько сезонов хватит.
Шапка-бини — базовая модель для современного гардероба. Связанная из акриловых волокон шапка имеет плотную, качественную вязку и хорошую эластичность, поэтому подойдет для различных типов и размеров головы. Унисекс, подходит для мужчин и женщин. Классический дизайн всегда в моде и прекрасно будет сочетаться с различными нарядами. Выбирайте из множества оттенков на сайте с хорошей скидкой.
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Акрил 100%, хорошо тянутся, на весну слишком теплые, на холодную осень и теплую зиму самое то. Цвета насыщенные, доставка 15 дней до Башкирии.
Однослойный шарф выполнен из акрила. Мягкий и теплый материал сохранит первоначальную форму даже после долгой носки. Гипоаллергенное волокно подойдет людям с чувствительной кожей, в том числе детям и будущим мамам. С этим шарфом вы точно произведете неизгладимое хорошее впечатление. Добавит красок в пасмурные осенние дни. Выбирайте из обширной цветовой гаммы на сайте. Размер изделия: 200 см в длину, 70 см в ширину.
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Очень красивый, качественный палантин. Качество на высоте! Тонкий , шерстяной. Брала коралловый цвет. Приятный на ощупь.
Для тех, кто мечтает улететь в космос хотя бы во сне, есть один вариант. Не ручаемся, что это сработает, но глаз точно порадует. Выглядит симпатично, а для сна максимально комфортно. Единственное - цвет не настолько насыщенный, как на фото. Зато качество картинки не подвело, и вся космическая тематика прорисована хорошо.
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Наволочки, скорее, подойдут для прямоугольных подушек.
Меховые угги разных цветов изготовлены из натуральной овечьей шерсти, прекрасный вариант недорогой, но качественной домашней обуви. Используется стриженая шерсть, экологично — без вреда для животных! Пушистые угги с шерстяным начесом. Овечий ворс крепится на тканевую основу по технологии кулирного переплетения. Двойной шов. Без использования клея. Надежная антискользящая подошва 8 мм. Легко ухаживать. Заказывайте со скидкой по ускоренной доставке из России.
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Пришли в срок. Заказала маме в подарок, надеюсь, что понравятся. Сама примерила, мягкие, легкие, теплые. Спасибо большое продавцу. Теперь мужу буду заказывать такие, ему тоже понравились
Мягкий и уютный свитер оверсайз — неотъемлемая часть женского гардероба в осеннее и зимнее время. Изделие сочетает в себе тепло и практичность шерстяных тканей. Удобен в носке. Лацкан на молнии, длинный рукав. Свитер однотонного цвета легко сочетается с вашими брюками и обувью. Подходит для повседневной носки и вечеринок. На товар действует ускоренная доставка. Заказывайте с максимальной скидкой на сайте.
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Свитер очень приятный, теплый, в то же время легкий, это удобно. Я искала такой. По качеству все устраивает, цвет соответствует фото товара. По размеру тоже все подошло: на S взяла размер S, сидит свободно. Заказала бы еще раз, было бы на выбор больше цветов.
Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!
В отзывах пишут:
Доставили примерно за неделю. Со скидками вышло довольно дешево. По качеству претензий нет.
Мужской свитер на молнии отлично смотрится и с джинсами, и с класическими брюками. Нужный предмет одежды в мужском гардеробе. Флисовая подкладка, высокий воротник, длинные рукава. В прохладную погоду можно носить вместо ветровки или куртки. В нем вам будет комфортно в течение дня, чем бы вы ни занимались и куда бы вы ни отправились. Заказывайте на сайте за полцены.
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Посылка пришла быстро. Меньше чем за 3 недели. Свитер очень крутой. В меру теплый и комфортный. Брал размер 3XXL. Посылкой доволен. Спасибо большое продавцу. Рекомендую продавца
Пуловер с длинным рукавом и высоким воротом. Минималистичный дизайн делает этот свитер универсальной вещью, которая отлично подходит для разных случаев. Мягкая водолазка прекрасно сидит, подчеркивая достоинства фигуры, и не стесняет движений. Базовый пуловер станет прекрасной основой ваших повседневных образов: носите с джинсами и ботинками на толстой подошве или с прямой юбкой и сапогами на каблуке. На данный товар действует хорошая скидка.
В отзывах пишут:
Заказ пришел быстро, качество отличное, очень мягкая и приятная к телу водолазка, на параметры 80/62/90 села очень хорошо, тянется. Буду заказывать еще.
Оставаться модной и женственной можно даже зимой в условиях суровых холодов. Именно для этого были придуманы утепленные женские колготки. Они не увеличивают объемы и выглядят очень натурально, при этом не дают замерзнуть, даже в лютый мороз. На выбор предлагается две модели с обычным двойным уплотнением для осени и плюшевым “мохнатым” утеплителем для зимы. Кроме того, можно выбрать разные размеры и расцветки.
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Офигенные! Единственный их минус - в области стопы нет теплого начеса, там обычный плотный капрон, в остальном суперские колготки, очень теплые, резинка удобная и хорошо держится, запаха нет, рекомендую.
Теплые брюки черного цвета из натурального хлопка с начесом для мальчика. В поясе — резинка, внизу — манжеты. По бокам удобные карманы. На коленях прострочены вытачки. Украшены принтом с изображением цифр. Эта детская одежда отвечает высочайшим стандартам качества и ожиданиям даже самых требовательных родителей, отдающих предпочтение только лучшим товарам. Заказывайте с ускоренной доставкой по России.
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С момента оформления и до получения заказа прошло 12 дней. Получала в постамате «Пятерочки». Штанишки хлопковые на тонком флисе, на худого мальчика. На наш рост 103 см размер 110 — в самый раз, без особого запаса, так что брать нужно на размер больше (по совету продавца)! Покупала с промокодом Али, вышло выгодно!
Оригинальный спортивный костюм оверсайз не оставит равнодушным никого. Свободный верх с капюшоном и спортивные брюки с идеальной посадкой. Костюм выполнен из качественного материала, гладкий с лицевой стороны и с начесом на изнанке. Натуральный состав ткани позволяет носить костюм в любое время года. Он легкий и не стесняет движения, приятный к телу. Микс спортивного и классического стилей делает костюм максимально универсальным. Ваш ребенок будет чувствовать себя неотразимо в любой ситуации. Накладные карманы-кенгуру дополнят образ. Рекомендуем выбирать костюм строго по размеру, без запаса.
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Качество отличное, катышек нет, смотрела отзывы, здесь кто-то про них писал. Стирка была — все отлично, долго отправляли, но в итоге почта не подвела, за три дня после отправки доставили. Бонусом за задержку товара положили носочки, спасибо.