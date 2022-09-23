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17:35 (мск), источник: © РИА Новости

Умер режиссер Владимир Краснопольский

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Известный российский режиссер Владимир Краснопольский умер в возрасте 89 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.

Источник: Союз кинематографистов

«На 90-м году жизни не стало нашего друга и коллеги, режиссера игрового кино Владимира Аркадьевича Краснопольского», — говорится на сайте союза.

Там также выразили соболезнования родным и близким режиссера.

Владимир Краснопольский родился 14 июня 1933 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил историко-филологический факультет Уральского университета и режиссерский факультет ВГИКа. С 1962 года работал на Свердловской киностудии, затем перешел на «Мосфильм».

В соавторстве с режиссером Валерием Усковым снял множество фильмов и телевизионных сериалов, в том числе «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Соучастие в убийстве», «Ермак», «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» и другие.

В 1979 году Краснопольский получил за «Вечный зов» Государственную премию СССР. В 1983-м стал народным артистом РСФСР. Награжден также орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.

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