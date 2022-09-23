17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: более 10% генетического разнообразия Земли уничтожено
Этому способствовали деятельность человека и климатические изменения.
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Международная группа ученых под руководством Мойзеса Экспозито-Алонсо из Института Карнеги (США) опубликовала в журнале Science исследование по влиянию изменения климата на биоразнообразие видов. Его команда проанализировала геномные данные более чем 10 тысяч отдельных организмов 20 различных видов и пришла к выводу о том, что глобальное потепление вкупе с разрушением среды обитания уже привели к потере более 10% наземного генетического разнообразия на Земле.
Сотни видов животных и растений вымерли в индустриальную эпоху, а деятельность человека повлияла и продолжает влиять на окружающую среду и ее обитателей. Частичная потеря географического ареала уменьшает размер популяции и может географически препятствовать воздействию одних видов на другие. Это имеет серьезные последствия для генетического разнообразия животных или растений и их способности противостоять грядущим колебаниям климата.
Поскольку скорость восстановления генетического разнообразия намного медленнее, чем скорость, с которой оно утрачивается, исследователи считают изменения фактически необратимыми.
«Когда вы убираете или коренным образом изменяете среду обитания вида, вы ограничиваете условия адаптации для растений и животных», — объяснил Экспозито-Алонсо. До недавнего времени при постановке целей по сохранению биоразнообразия эту особенность игнорировали.
В природе мутации — естественные изменения, которые помогают видам меняться и подстраиваться под климатические, территориальные и любые другие изменения.
«В результате, чем больше мутаций, через которые проходит вид, тем выше шансы найти удачную комбинацию, способную помочь ему процветать, несмотря на внешние факторы», — добавил специалист из Института Карнеги.
Олеся Маевская