17:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые математически объяснили логику передвижений нарвалов
Оказалось, что поведение животных можно систематизировать с помощью теории хаоса.
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Евгений Подольский из Центра арктических исследований Университета Хоккайдо и Мадс Петер Хайде-Йоргенсен из Института природных ресурсов Гренландии использовали математические уравнения теории хаоса для анализа долгосрочного наблюдения за нарвалами. Ученые обнаружили суточные закономерности в, как казалось, необычном поведении млекопитающих. Для исследования были взяты данные наблюдений за 83 дня.
Нарвалы (Monodon monoceros) или морские единороги — млекопитающее семейства нарваловых, единственный вид рода нарвалы. Они обитают в арктических морях, известны своими длинными бивнями и способностью погружаться на экстремальную глубину свыше 1800 метров. Из-за климатических изменений, деятельности человека и охоты на них касаток нарвалы являются исчезающим арктическим видом.
Долгое время считалось, что эти животные ведут себя хаотично. К примеру, к полудню млекопитающие отдыхают ближе к поверхности воды и одновременно именно в этот период ныряют на большие глубины. В сумерках же нырки были интенсивнее, но на меньшее расстояние. Анализ поведения нарвалов выявил модель активности и ее изменения из-за смен времен года, времени дня и особенностей особи. Исследование опубликовано в журнале PLOS Computational.
В своей работе Подольский и Хайде-Йоргенсен использовали математические методы, разработанные как часть теории хаоса. Исследователи надеются, что их метод может быть полезен для оценки и устранения проблем, с которыми сталкиваются арктические животные в результате изменения климата и потери морского льда. Такая информация может оказаться жизненно важной для внесения изменений в политику по защите видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Олеся Маевская