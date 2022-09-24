Военком Москвы разъяснил работодателям порядок мобилизации в организациях и на предприятиях

Работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации. При этом на время службы действие договоров и контрактов приостанавливается.
Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу работники организаций также обязаны оповещать граждан о повестках военных комиссариатов и обеспечивать возможность их своевременной явки по вызовам вне зависимости от служебных задач работника.
Руководители и другие должностные лица организаций также вручают призывникам повестки по месту работы под расписку. Военный комиссар отмечает, что это требование должно соблюдаться неукоснительно и незамедлительно.
При возникновении вопросов работодатели могут воспользоваться специальной горячей линией. Задать дополнительные вопросы работодатели могут по телефону: +7 (495) 587−02−37.
Также военный комиссариат напомнил, что уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы является уголовно наказуемым, а к ответственности наряду с исполнителем привлекаются организатор, подстрекатель и пособник преступления.