Телескоп Уэбба сделал лучший снимок Нептуна за десятилетияНа снимках можно четко разглядеть кольца планеты
Фоторепортажи
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
Главное
Частичная мобилизация: важное
14:51 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Военком Москвы разъяснил работодателям порядок мобилизации в организациях и на предприятиях

Военный комиссариат Москвы направил столичным работодателям разъяснения о том, как регулируются трудовые отношения во время частичной мобилизации. Соответствующий документ имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

Работодателям запрещается расторгать трудовые договоры и служебные контракты с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации. При этом на время службы действие договоров и контрактов приостанавливается.

Руководители и другие ответственные за военно-учетную работу работники организаций также обязаны оповещать граждан о повестках военных комиссариатов и обеспечивать возможность их своевременной явки по вызовам вне зависимости от служебных задач работника.

Руководители и другие должностные лица организаций также вручают призывникам повестки по месту работы под расписку. Военный комиссар отмечает, что это требование должно соблюдаться неукоснительно и незамедлительно.

При возникновении вопросов работодатели могут воспользоваться специальной горячей линией. Задать дополнительные вопросы работодатели могут по телефону: +7 (495) 587−02−37.

Также военный комиссариат напомнил, что уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы является уголовно наказуемым, а к ответственности наряду с исполнителем привлекаются организатор, подстрекатель и пособник преступления.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Более 30 мм осадков выпало в отдельных районах Москвы с начала дождя (исправление)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта