Аллеи героев Советского Союза и героя РФ Сергея Амосова открыли в Новосибирской области

«Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения открыли две Аллеи памяти в городке стратегических ракетчиков “Гвардейский”. Первая посвящена Герою России Сергею Амосову, вторая — Героям Советского Союза», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве уточнили, что протяженность Аллеи Героев СССР составляет 200 м. На ней установлены портреты 50 Героев Советского Союза времен Великой Отечественной войны с описанием их биографий и подвига. В этот же день в Гвардейске была открыта Аллея Героя России Сергея Амосова, имя которого носит центральная улица городка.
На торжественном мероприятии помимо военнослужащих Новосибирского ракетного соединения присутствовали ветераны ракетных войск, губернатор Новосибирской области, мэр города Новосибирска и курсанты НВВКУ, выпускником которого был погибший в Афганистане и награжденный посмертно в 1994 году звездой Героя России лейтенант Сергей Амосов.