16:21 (мск), источник: Вокруг Света
Live Science: в Чехии раскопали 55-метровый кольцеобразный ров старше Стоунхенджа
Огромная рондела поставила в тупик археологов.
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Археологи Чешской академии наук раскопали одно из старейших архитектурных сооружений в Европе. На окраине Праги нашли так называемую ронделу (термин можно перевести как медальон или просто кругляк). Это огромное земляное сооружение в форме круга с несколькими входами.
Подобные постройки не раз обнаруживали на территории Чехии и соседних стран, однако ученые до сих пор спорят об их предназначении. Данная рондела отличается еще и возрастом, по которому превосходит даже египетские пирамиды и Стоунхендж.
Авторы открытия не просто так сравнивают его со Стоунхенджем, так как это аналогичные сооружения, но в Чехии их называют ронделами, в Англии — хенджами. По сути, это доисторические кольцевые канавы в земле.
Иногда по периметру круга или эллипса расставлены камни, но тогда для ученых это уже кромлех (самый известный пример — как раз Стоунхендж).
В Центральной Европе их начали активно открывать с появлением такого метода исследований в археологии, как съемка с воздуха. Но остатки данной постройки в районе Винорж обнаружили строители, которые прокладывали газовые трубы и водопровод.
Раскопки обнажили круг диаметром 55 метров с тремя входами. Внутри нашли фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия, которые были засыпаны грунтом в канаве.
По артефактам и с помощью углеродного анализа органических остатков в слоях команда датировала сооружение примерно 4900−4600 годами до нашей эры.
Это также позволило связать его с поселением позднего неолита, которое существовало поблизости в те же века и было ранее обнаружено археологами. Люди, жившие там, и возможно, построившие ронделу, относились к археологической культуре накольчатой керамики.
Эти же доисторические жители Центральной Европы, по словам экспертов, известны созданием других рондел. Они были фермерами и жили в деревнях на территории, где теперь пересекаются Польша, Восточная Германия и северная Чехия.
Их поселения состояли из больших прямоугольных и длинных домов, в которых помещалось до 20−30 человек. Зачем при этом разные общины строили одни и те же круглые ронделы, от которых нам остались зачастую только канавы, ученые до сих пор не знают.
Известно специалистам пока немного: внутри каждая рондела, вероятно, была выложена деревянными шестами, замазанными землей. В некоторых входы расположены соответственно восходу и закату солнца во время зимнего и летнего солнцестояния. Поэтому строение могли использовать как обсерваторию или гигантский календарь.
Есть и другие теории, согласно которым, ронделы были финансовыми центрами вроде базаров, местом собраний и проведения религиозных ритуалов. Или могли сочетать в себе все эти функции. Около 4600 года до нашей эры они исчезают из археологических источников. Почему их перестали строить, тоже неизвестно. Археологи надеются, что Виноржское сооружение поможет, наконец, разгадать эти тайны.