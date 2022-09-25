Опубликована первая фотография надгробной плиты с могилы Елизаветы II

На плите из черного бельгийского мрамора выбиты имена тех, кто покоится под ней в часовне Георга VI в Виндзоре, которая является частью часовни Святого Георгия. В усыпальнице захоронены, помимо самой Елизаветы II, ее муж принц Филипп, отец Георг VI, мать Елизавета. Также под плитой покоится прах сестры монарха, принцессы Маргарет, однако ее имя не указано на камне.
На прежнем могильном камне золотыми буквами были выгравированы имена Георга VI и его супруги, но не принцессы Маргарет, скончавшейся в 2002 году.
Букингемский дворец опубликовал снимок могилы в окружении цветов и венков в преддверии открытия Виндзорского замка, который снова начнет принимать посетителей на будущей неделе.
Похороны Елизаветы II прошли в понедельник, 19 сентября.
96 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях